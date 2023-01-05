Москва, 5 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Режиссёр Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 5 января сообщает телеграм-канал Baza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

По информации телеграм-канала, ранее режиссёр был госпитализирован в столичную ГКБ № 67. Но врачи решили перевезти его в другое медучреждение с помощью реанимационной бригады. Точный диагноз пока не известен, при этом отмечается, что у режиссёра диагностировали COVID-19.

Как уточняет телеканал «360», представитель режиссёра пока отказался комментировать информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, композитора, народного артиста России Эдуарда Артемьева госпитализировали в московскую больницу с COVID-19.