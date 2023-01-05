Москва, 5 января, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Кремле 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Режим должен быть введен на период с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января.

В Кремле обратились с призывом к Киеву принять аналогичное решение «и дать возможность гражданам посетить рождественские службы».

Ранее с призывом объявить рождественское перемирие обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Высокопоставленные киевские политики ответили на это предложение отказом.