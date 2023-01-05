Пекин, 5 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Миллионы людей потеряли работу в Китае из-за отмены массового тестирования на COVID-19. Об этом сообщает 5 января издание South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Огромная армия людей в белых защитных костюмах пытается найти работу после резкой отмены политики «нулевого уровня». Закрыто большинство кабинок для тестирования, горы медикаментов больше не нужны, говорится в публикации.

Регулярное тестирование в период пандемии стало частью жизни многих людей в Китае. Из-за него появились миллионы рабочих мест.

Издание приводит рассказ фармацевта Чжао Юнгана, который с мая 2022 года брал мазки в кабинках для ПЦР-тестирования в Пекине. В декабре нанявшая его организация сократила число кабинок с сотни до семи, а рабочую смену урезала вдвое. Теперь мужчина зарабатывает только 200 юаней в день (около $29).

«Я не могу найти подходящую работу, поэтому я вернусь домой», — посетовал фармацевт, родившийся в провинции Шэньси.

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