Вашингтон, 5 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Киевский режим насмешил мир словами о захвате Крыма к Рождеству. Об этом 5 января заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший при администрации Рональда Рейгана.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Некоторые эксперты предсказывали, что Украина вытеснит Россию из Крыма к Рождеству, теперь уже когда угодно», — написал он.

Он добавил, что этого никогда не произойдёт, потому что в Крыму расположена база Черноморского флота России.

По словам Робертса, западная пропаганда создаёт ложную картину происходящего на Украине, поэтому политики неправильно анализируют ситуацию.

Осенью замминистра обороны киевского режима Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ рассчитывают «вернуться в Крым» к концу декабря.