Киев, 5 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В двух районах Одессы 6 января перекроют водоснабжение из-за ремонтных работ на электросетях. Об этом 5 января сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

Admnvrsk.ru Кран

По информации пресс-службы 6 января будут проводиться ремонтные работы на одесских электросетях.

В связи с этим будут обесточены объекты водоканала, которые обеспечивают водоснабжение потребителей Приморского и Малиновского районов города. Уточняется, что поскольку эти объекты потребляют значительные мощности, то использование источников автономного энергопитания невозможно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине в результате взрыва был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Читайте также: На Украине поврежден объект энергетической инфраструктуры