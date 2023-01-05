Киев, 5 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. На Украине в результате взрыва был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом 5 января сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

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По информации пресс-службы, 4 января в результате взрыва на востоке Украины был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что из-за неблагоприятных метеоусловий фиксируются повреждения в распределительных сетях центрального региона. Уточняется, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти в результате постепенного снижения температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство в Киеве рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы.

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