Астана, 5 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Американская компания McDonald’s подтвердила уход с рынка Казахстана. Об этом 5 января говорится в пресс-релизе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald’s

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рестораны возобновят работу под новым названием. О возобновлении деятельности и сроках открытия будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Bloomberg писал, что McDonald’s планирует уйти с рынка Казахстана из-за проблем с поставками мяса из России.