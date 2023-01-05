Анкара, 5 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом, об этом он заявил 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Такая встреча может быть проведена «ради мира в Сирии», сказал он.

Эрдоган напомнил, что уже прошли консультации министров обороны России, Турции и Сирии, а в ближайшее время должна пройти встреча министров иностранных дел трех стран.

Ранее предполагалось, что после этих консультаций состоится и личная встреча Асада и Эрдогана — в третьей стране, вероятно, в России.

Как сообщалось ранее, урегулирование ситуации в Сирии было одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и Эрдогана 5 января.