Вашингтон, 5 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Страны Евросоюза договорились о том, как будут реагировать на волну COVID-19 в Китае, что может вызвать ответные действия Пекина. Об этом 5 января пишет американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что страны ЕС выработали «скоординированный профилактический подход», который заключается в том, чтобы рекомендовать прибывающим из Китая использовать высококачественные маски.

Также им рекомендуется предоставлять отрицательные результаты теста на COVID-19, сданного не более чем за 48 часов до вылета из КНР.

Кроме того, властям европейских стран рекомендовано выборочно тестировать прибывающих из Китая пассажиров. Также их призывают проверять образцы сточных вод из самолётов, прибывающих из КНР, и продвигать кампании по вакцинации.

Как отмечает издание, эти меры могут вызвать ответную реакцию со стороны Пекина. Так, Китай уже предупреждал, что ограничения для путешественников из КНР неприемлемы и могут привести к контрмерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что всех прибывающих из Китая будут продолжать тестировать на COVID-19.