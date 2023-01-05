Москва, 5 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В числе основных причин продовольственного кризиса в мире — «накачка» экономик развитых западных стран ничем не обеспеченными деньгами, заявила 5 января в интервью РИА Новости вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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По данным мировых организаций, уровень мировой продовольственной инфляции второй год подряд составляет около 30%, в России показатель вдвое ниже, напомнила она.

Санкции западных стран против России повредили в первую очередь им самим, а также третьим странам, но не России, отметила Абрамченко.

Россия не импортирует к себе инфляцию, в достаточной степени обеспечила продовольственную безопасность, в то время как другие страны продолжат страдать от спровоцированного санкциями кризиса с удобрениями и энергоносителями, добавила вице-премьер.