Анкара, 5 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел 5 января телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил проект газового хаба. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

В ходе переговоров Эрдоган заявил, что Анкара продолжит укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа, а также выразил надежду на скорое завершение работ по «дорожной карте» и принятие конкретных шагов.

Напомним, Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике в конце декабря 2022 года. Как уточнил глава Газпрома Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию проекта газового хаба в Турции поддержали 15 различных стран.

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