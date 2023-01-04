Киев, 4 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Правительство в Киеве рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы. Об этом 4 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По его словам, децентрализованная энергетическая система может быть более защищённой от возможных ракетных атак.

Он добавил, что речь идёт о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, внедрённых в существующую энергосистему.

Также он заявил, что задачей на 2023 год является успешное прохождение отопительного сезона и обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы Украины.