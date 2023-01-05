Канберра, 5 января, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены будут допущены до участия в турнире Большого шлема в этом году, несмотря на призывы к их отстранению, сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).

Jan Jacobsen Белый флаг

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях по теннису в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что российские и белорусские теннисисты будут иметь право участвовать в Australia Open, и им, как и всем другим игрокам, придется пройти процедуру отбора.

Единственная разница будет в том, что они не могут представлять Россию или Белоруссию — они не могут играть под флагами своих стран. Процедуры исполнения национальных гимнов также не будет.