Тайвань расширил санкции на экспорт химии в Россию и Белоруссию
Тайбэй, 5 января, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Власти Тайваня вновь ужесточили контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в Россию и Белоруссию. Об этом 4 января сообщили местные СМИ.
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Расширен список товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения. Объясняется это тем, что товары могут быть использованы в военных целях.
Ранее Тайвань запретил экспорт высокотехнологичной полупроводниковой продукции.
Тайвань находится в списке стран, которые не поддерживают специальную военную операцию в защиту Донбасса и вводят санкции в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, США могут предоставить Тайваню многомиллиардные гранты и кредиты на военные нужды.