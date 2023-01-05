Тайбэй, 5 января, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Власти Тайваня вновь ужесточили контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в Россию и Белоруссию. Об этом 4 января сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Расширен список товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения. Объясняется это тем, что товары могут быть использованы в военных целях.

Ранее Тайвань запретил экспорт высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

Тайвань находится в списке стран, которые не поддерживают специальную военную операцию в защиту Донбасса и вводят санкции в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут предоставить Тайваню многомиллиардные гранты и кредиты на военные нужды.