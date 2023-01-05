Лондон, 5 января, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Британским работодателям намерены выдать разрешение на выяснение через суд отношений с профсоюзами, защищающими права сотрудников. Кроме того, организациям Великобритании предоставят возможность увольнять участвующих в забастовках работников. Эти решения рассматривает премьер-министр страны Риши Сунак, сообщило The Times.

President.gov.ua Риши Сунак

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Ожидается, что меры по борьбе с выступлениями работников намерены обнародовать уже 5 января. Они не обойдут стороной в том числе медработников, сотрудников образовательных организаций, пограничников, железнодорожников и пожарных.

Забастовки будут легальными только в тех случаях, когда часть сотрудников останется на рабочих местах и будет обеспечивать деятельность организаций. Ответственность за соблюдение этих правил возложат на профсоюзы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Великобритании началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожных компаний. Их сотрудники намерены бастовать до лета, если их требования не будут выполнены. Люди добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда.