Париж, 5 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Французы возмутились и раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона о намерении отправить на Украину легкие боевые танки AMX-10RC.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Новый решительный жест поддержки главе киевского режима Владимиру Зеленскому читатели французской газеты Le Point не оценили и в основной массе оставили критические комментарии.

Французы написали, что они «страдают, а Макрон даёт, продолжает давать». Люди советуют ему подумать, каким будет состояние страны после пяти лет правления нормального президента и десяти лет Макрона. Также читатели советуют «оказать помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов и военную технику на Украину».

«Если только Макрон не лжёт украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — написал Par Djill59.

«Давайте перестанем изображать миллиардеров, которыми мы не являемся. Все эти деньги лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и т.д. Будьте осторожны, следующие несколько недель могут быть очень тяжелыми для правительства, но, к сожалению, также и для всех французов», — предостерегает Par ORDRE PUBLIC.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поставит бронемашины AMX-10 RC для ВСУ, заявил 4 января в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон.