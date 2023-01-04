Вашингтон, 5 января, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что каждое государство, не исключая Израиль, самостоятельно принимает решения, касающееся контактов с Москвой и Киевом. При этом акцентировал, что США стараются сплотить всё международное сообщество вокруг Украины.

kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

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Комментируя возможное улучшение отношений между Россией и Израилем после прихода к власти Биньямина Нетаньяху, Кирби сказал, что нужно позволить государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины.

«Израиль является прекрасным партнером, другом и союзником. Премьер-министр Нетаньяху не является для нас незнакомым человеком. Мы продолжим работать с израильским правительством в отношении общих вызовов в регионе и за его пределами», — добавил Джон Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и новый глава МИД Израиля Эли Коэн обсудили двусторонние отношения в ходе телефонного разговора.