Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики, посетили врио главы региона Денис Пушилин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин. Они также побеседовали с их сослуживцами, которые продолжают подготовку к участию в спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Большинство раненых в Макеевке бойцов будут лечиться в Самарской области

На вопрос о том, как настроение, бойцы ответили: «Боевое!»

«Самое главное — боевой дух, самое главное — нужно победить. Здесь вам большое уважение. Идём только к победе», — сказал военнослужащим Денис Пушилин.

Главы регионов и представитель Минобороны побывали в госпитале и побеседовали с врачами о состоянии раненных при обстреле Макеевки. Медики рассказали, что военнослужащие очень стараются быстрее восстановиться. Сотрудники больницы также отмечают, что пострадавших начали привозить уже через несколько минут после атаки, эвакуация осуществлялась очень быстро.

Раненым военнослужащим передали слова сослуживцев, которые обещают отомстить за травмированных и убитых в здании ПТУ Макеевки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3767668" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, Министерством обороны раненным в Макеевке военнослужащим была предоставлена возможность выбрать больницу для прохождения лечения и восстановления. В основном бойцы решили, что будут проходить реабилитацию в Самарской области.