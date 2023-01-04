Сослуживцы раненных и убитых в Макеевке бойцов намерены отомстить
Главы Самарской области и ДНР посетили раненных в Макеевке бойцов
Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики, посетили врио главы региона Денис Пушилин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин. Они также побеседовали с их сослуживцами, которые продолжают подготовку к участию в спецоперации.
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На вопрос о том, как настроение, бойцы ответили: «Боевое!»
Главы регионов и представитель Минобороны побывали в госпитале и побеседовали с врачами о состоянии раненных при обстреле Макеевки. Медики рассказали, что военнослужащие очень стараются быстрее восстановиться. Сотрудники больницы также отмечают, что пострадавших начали привозить уже через несколько минут после атаки, эвакуация осуществлялась очень быстро.
Раненым военнослужащим передали слова сослуживцев, которые обещают отомстить за травмированных и убитых в здании ПТУ Макеевки.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерством обороны раненным в Макеевке военнослужащим была предоставлена возможность выбрать больницу для прохождения лечения и восстановления. В основном бойцы решили, что будут проходить реабилитацию в Самарской области.