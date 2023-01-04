Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Министерством обороны раненным в Макеевке военнослужащим была предоставлена возможность выбрать больницу для прохождения лечения и восстановления. В основном бойцы решили, что будут проходить реабилитацию в Самарской области, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время визита в больницу Ростова, куда доставлены раненые.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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«Была сегодня возможность посетить ребят в госпитале в Ростове, где им оказывают помощь. Для нас немаловажно сейчас было проверить, как была оказана медицинская помощь изначально, первичная. Практически всем всё необходимое было предоставлено, сейчас уже остались три человека в республике, остальные переведены на лечение в Ростов и другие регионы РФ», — отметил Денис Пушилин.

Он также рассказал, что бойцы полка, сослуживцы которых погибли или пострадали при атаке на ПТУ Макеевки, настроены отомстить за земляков.

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Как сообщало ИА REGNUM, число погибших российских военных в результате удара ВСУ в Макеевке выросло до 89. Здание, в котором находились бойцы, было обстреляно ночью 1 января снарядами РСЗО HIMARS.