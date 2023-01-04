Большинство раненных в Макеевке бойцов будут лечиться в Самарской области
Пушилин: почти всех раненных в Макеевке бойцов перевели на лечение в другие регионы России
Ростов-на-Дону, 5 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Министерством обороны раненным в Макеевке военнослужащим была предоставлена возможность выбрать больницу для прохождения лечения и восстановления. В основном бойцы решили, что будут проходить реабилитацию в Самарской области, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время визита в больницу Ростова, куда доставлены раненые.
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Он также рассказал, что бойцы полка, сослуживцы которых погибли или пострадали при атаке на ПТУ Макеевки, настроены отомстить за земляков.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших российских военных в результате удара ВСУ в Макеевке выросло до 89. Здание, в котором находились бойцы, было обстреляно ночью 1 января снарядами РСЗО HIMARS.