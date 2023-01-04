Таллин, 4 января, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Власти Эстонии планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов, заявил 4 января в интервью Postimees глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он отметил, что передача российских активов Киеву на уровне ЕС не продвигается, хотя ранее Еврокомиссии уже было поручено подготовить соответствующую «юридическую схему».

Ранее европейские СМИ с ссылкой на осведомленные источники сообщали, что власти Германии готовы согласиться на передачу Киеву замороженных российских активов, если то же будут делать и другие члены ЕС.