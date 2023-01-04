Нью-Йорк, США, 4 января, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш готов стать посредником в конфликте на Украине, заявил 4 января его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Lev Radin/Global Look Press/Keystone Press Agency Антониу

Но для этого требуется, чтобы о посредничестве попросили обе стороны, уточнил Дюжаррик.

Ранее заместитель представителя генсека Фархан Хан заявил, что обстрел в Макеевке напоминает о важности завершения этого конфликта.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что все вооружённые конфликты заканчиваются переговорами и чем быстрее это станет ясно киевским политикам, тем лучше.