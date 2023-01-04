Женева, Швейцария, 4 января, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Китай предоставляет недостоверные данные о коронавирусе, заявил 4 января директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, публикуемые Китаем текущие сведения не в полном объёме отражают ситуацию относительно госпитализации, приёма в отделения интенсивной терапии и в особенности смертности.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. ЕК предложила из-за вспышки заболеваемости бесплатно направить в Пекин вакцину.

При этом в Китае в 2023 году смягчают введённые из-за коронавируса меры безопасности. С 8 января отменяется обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2022 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году завершится режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу.