Париж, 4 января, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Франция поставит бронемашины AMX-10 RC для ВСУ, заявил 4 января в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В новогоднем обращении к согражданам Макрон отмечал, что Франция «в предстоящие годы» будет поддерживать Киев «до победы ВСУ» и не изменит свою позицию.

При этом в декабре 2022 года Франция отказалась поставлять в Киев танки — в министерстве обороны заявили, что у ВСУ нет необходимых специалистов для их ремонта.

Макрон, анонсируя в декабре 2022 года новые поставки оружия в Киев, отмечал, что «в последнее время» Франция отправила ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.