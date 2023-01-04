Вашингтон, 4 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Произошедшее в Макеевке является трагедией для России, но это никак не повлияет на ситуацию на фронте и не изменит траектории конфликта. Об этом 4 января заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Для России это очень скверно, и это трагедия для всех. Но это не возымеет никакого действия», — сказал Риттер.

По его словам, этих смертей можно было избежать, но это не изменит траектории конфликта.

Он отметил, что в тот день, когда произошёл удар по казармам в Макеевке, Россия поразила похожие сооружения с военными ВСУ с сопоставимыми или превосходящими жертвами для киевского режима. Но западные СМИ не торопились сообщать об этом.

«Это война, обе стороны ищут концентрации живой силы, обе стороны используют доступные вооружения», — отметил он.

В качестве примера он привёл корпус морской пехоты США, который потерял 241 солдата в Бейруте из-за того, что грузовик с водителем-камикадзе въехал в казарму и взорвал её.

Он добавил, что не является поклонником так называемых пророссийских блогеров, которые начинают распространять украинскую пропаганду, заявляя о якобы 600 погибших и катастрофе для российской армии.