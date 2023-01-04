Москва, 4 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский умер из-за продолжительной болезни. Об этом 4 января сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя РИА ФАН.

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От какого именно заболевания скончался журналист, не уточняется. Известно, что Романовский перенес несколько операций летом 2022 года.

Напомним, Кирилл Романовский скончался 4 января. Первым информацию о кончине журналиста сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, назвавший Романовского «величайшим военкором, который сделал очень многое для нашей страны».