Лондон, 4 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Сократить вдвое рекордную инфляцию пообещал британцам в 2023 году премьер-министр Риши Сунак.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Обращаясь к гражданам Великобритании, он также заявил о планах принять новые законы, позволяющие решить проблему нелегальной миграции через Ла-Манш.

Кроме этого, Сунак пообещал, что правящая Консервативная партия сконцентрируется на развитии экономики, снижении национального долга, улучшении работы системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляли, что считают борьбу с инфляцией важнейшей задачей. В ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года инфляция в стране составляла 10,7% — это рекордный показатель почти за 40 лет.

Британский министр финансов Джереми Хант объясняет происходящее «украинской проблемой». Он утверждает, что европейские страны терпят экономический ущерб из-за спецоперации России на Украине.

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