Москва, 4 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми оснащен фрегат «Адмирал Горшков», преодолеют любую ПВО и ПРО. Об этом 4 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии выхода корабля на боевую службу.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

По его словам, скорость полёта данных ракет составляет свыше девяти Махов, они способны преодолеть более тысячи километров.

Шойгу уточнил, что фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является то, что они могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПВО и ПРО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фрегат «Адмирал Горшков», на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», отправляется в поход по Индийскому и Атлантическому океанам, а также по Средиземному морю.

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