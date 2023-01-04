Шойгу: гиперзвуковые ракеты «Циркон» преодолеют любые системы ПВО и ПРО
Москва, 4 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми оснащен фрегат «Адмирал Горшков», преодолеют любую ПВО и ПРО. Об этом 4 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии выхода корабля на боевую службу.
По его словам, скорость полёта данных ракет составляет свыше девяти Махов, они способны преодолеть более тысячи километров.
Шойгу уточнил, что фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является то, что они могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПВО и ПРО.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фрегат «Адмирал Горшков», на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», отправляется в поход по Индийскому и Атлантическому океанам, а также по Средиземному морю.
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