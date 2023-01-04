Лондон, 4 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Великобритании сотрудники железнодорожных компаний намерены бастовать до лета, если их требования не будут выполнены. Об этом 4 января сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей двух крупнейших отраслевых профсоюзов.

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Напомним, в конце прошлого года члены профессионального объединения моряков, работников железных дорог и транспорта (RMT) проголосовали за проведение стачек до начала мая 2023 года.

Генеральный секретарь профсоюза RMT Мик Линч отметил, что в случае необходимости будет проведено новое голосование, которое позволит продолжать забастовки и летом. Глава профсоюза машинистов (ASLEF) Мик Уилан также сообщил о готовности членов участвовать в долгосрочных протестах.

Железнодорожные рабочие добиваются улучшения условий труда, повышения заработной платы и защиты от сокращений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Великобритании началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожных компаний на фоне неспособности правительства и профсоюзов прийти к компромиссу.