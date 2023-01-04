Капитан фрегата «Адмирал Горшков»: экипаж корабля готов к выполнению задач
Москва, 4 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» готов к выполнению боевых задач. Об этом 4 января доложил капитан первого ранга Игорь Крохмаль во время выхода корабля на боевую службу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фрегат «Адмирал Горшков»
По его словам, фрегат прошел полную подготовку к походу. На него был погружен боевой комплект ракет комплексов «Калибр» и «Циркон», а также средств торпедного вооружения, противовоздушной обороны и артиллерии.
«Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы», — доложил капитан в эфире телеканала «Россия-24».
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