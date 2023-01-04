Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков»
Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами»
Москва, 4 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Лев Федосеев/ТАСС
Фрегат «Адмирал Горшков»
Глава государства отметил, что система «Циркон» способна надежно защищать безопасность страны.
Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооруженных сил, выпускать перспективное оружие, подчеркнул Путин.
Напомним, в мае 2022 года с борта фрегата был произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море.
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