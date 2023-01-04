Москва, 4 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Лев Федосеев/ТАСС Фрегат «Адмирал Горшков»

Глава государства отметил, что система «Циркон» способна надежно защищать безопасность страны.

Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооруженных сил, выпускать перспективное оружие, подчеркнул Путин.

Напомним, в мае 2022 года с борта фрегата был произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море.

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