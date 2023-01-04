Москва, 4 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 января в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудил двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Стороны подтвердили обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества, а также наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику.

Как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между странами, входящими в СНГ, по итогам 2022 года, согласно прогнозам, составит около 100 млрд долларов.