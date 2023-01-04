ВС РФ уничтожили под Краматорском склад вооружения иностранных наёмников
ВС России уничтожили в районе Краматорска склад вооружения иностранных наёмников
Москва, 4 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе Краматорска склад вооружения иностранных наемников, сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине
«В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.
Читайте также: Минобороны России показало кадры использования снарядов нового поколения