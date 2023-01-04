В Ростовской области система ПВО ликвидировала неизвестный объект
Глава Ростовской области заявил об уничтожении неизвестного объекта в форме шара
Мясниковский район, Ростовская область, 4 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области 3 января был ликвидирован объект в форме шара, который свободно летел по ветру, сообщил губернатор Василий Голубев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ростов-на-Дону
«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населённого пункта Султан-Салы в Мясниковском районе», — написал глава области в своём телеграм-канале.
Малоразмерный объект обнаружили на высоте 2,5 километра, было решено его ликвидировать, уточнил Голубев.
По его словам, для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства.
Губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области ПВО сработало дважды поздно вечером 3 января.