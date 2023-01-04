Вашингтон, 4 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с чешским хоккеистом Бобби Холиком по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 января сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин сыграл с «Баффало Сэйбрз». Для него этот матч стал 1314-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этом показателю он сравнялся с Холиком, который завершил карьеру в 2009 году.

Российский рекорд принадлежит Алексею Ковалёву, на счету которого 1316 матчей в НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин оформил дубль в игре с «Баффало» (4:5). Теперь на его счету 808 голов в НХЛ. Кроме того, он сравнялся с финским игроком Теему Селянне по очкам в НХЛ (1457).