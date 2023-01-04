Донецк, 4 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российские военные, которые попали под удар ВСУ в Макеевке 1 января, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из повреждённого здания. Об этом 4 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество», — написал Пушилин.

Он отметил, что большинство военных, выбравшись из повреждённого здания и приходя в себя, возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом они помогали сотрудникам МЧС спасать остальных.

Также Пушилин добавил, что офицеры полка также рисковали собой, вытаскивая солдат. Среди них есть раненые и погибшие, в том числе заместитель командира полка.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что число погибших российских военных в результате удара ВСУ в Макеевке выросло до 89.