Москва, 4 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В России в течение двух месяцев начнут серийное производство нового поколения систем для радиоэлектронной борьбы с дронами, сообщили 4 января в пресс-службе Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

«В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», — сообщили в госкорпорации.

Там также уточнили, что предприятия Ростеха наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростехе заявили, что Российская Федерация превзошла киевский режим по применению дронов-камикадзе и разведывательных беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения.

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