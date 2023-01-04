Вашингтон, 4 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:5). Таким образом, он поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Российский нападающий набрал 1457 очков за карьеру в НХЛ, в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Овечкин догнал финна Теему Селянне и вышел на 16-е место.

Лидирует в списке канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который в 1487 матчах набрал 2857 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный хоккеист Гретцки по прозвищу Великий уверен, что Овечкин сможет превзойти его результат, на это лишь нужно время.

Гретцки назвал при этом форварда «Вашингтона» «великолепным» и отметил, что хотел бы присутствовать на матче, на котором Овечкин побьёт его рекорд.