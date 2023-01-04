Москва, 4 января, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока не увенчаются успехом, заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел России

«Любые попытки оттеснить Россию из региона… выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический нонсенс и обречены на провал», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар отметил, что США для расширения своего влияния на Ближнем Востоке необходимо поучиться у России и Китая взаимодействию и сотрудничеству с другими странами.

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