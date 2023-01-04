Берлин, 4 января, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Правительство ФРГ в целом и канцлер Германии в частности теряют доверие населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa для немецких телеканалов RTL и N-tv.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

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Исследование проводилось во второй половине декабря, в нём приняли участие свыше 4 тысяч человек. Анализ показал, что за год рейтинг доверия канцлера Германии Олафа Шольца снизился с 57 до 33%, а уровень поддержки действий правительства страны упал на 22%. Бундестаг стали одобрять на 13% меньше немцев (снижение до 37%), решения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера — на 12% меньше (63%).

Уровень доверия к местным и региональным органам власти в целом стал ниже на девять процентов. ЕС поддерживают на семь процентов меньше жителей ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, негативнее, чем когда-либо, оценивают состояние своих финансов жители Германии. На их положение повлияли инфляция и рост стоимости жизни.