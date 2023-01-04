В Европарламенте признали полный провал санкций против России
Депутат Европарламента заявил о полном провале санкций против России
Брюссель, 4 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил о нулевом эффекте и полном провале санкционной политики Евросоюза против России.
Thijs ter Haar
Флаги ЕС
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«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», — признал Верхофстадт на своей странице в Twitter.
Политик посчитал, основываясь на данных торговли между Россией и Евросоюзом, что санкции пошли только на пользу РФ. Отмечается увеличение торгового оборота с большинством стан ЕС в сравнении с 2021 годом.
Как сообщало ИА REGNUM, временное разрешение на совершение сделок с немецким производителем автозапчастей Schaefflergruppe выдало правительство РФ.