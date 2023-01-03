Париж, 3 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Во Франции сразу 20 учебных учреждений 3 января получили в мессенджерах сообщения о заложенных взрывных устройствах. Письма от анонимов получили и преподаватели, и родители учеников. О происшествии сообщили в минобразования страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Учёба после новогодних праздников в основном началась с 3 января. Спецслужбы провели эвакуацию и осмотрели здания. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре 30 декабря предотвращён теракт. Неизвестные заминировали автомобиль.