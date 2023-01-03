Москва, 3 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине и всколыхнувший политическое пространство кризис вокруг Тайваня привели в 2022 году к появлению в мире биполярности. Демонстрирующие активное сближение Россия и Китай для США и их союзников в Европе и Азии оказались противниками. «Ъ» отмечает, что шоковый переворот в мировой политике произошёл.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Резкое сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались ещё до российской операции на Украине», — пишет автор аналитического обзора.

Власти КНР в очередной раз в конце 2022 года акцентировали, что ждут не сталкивания, а взаимодействия полюсов многополярного мира. Символично, что применительно к российско-китайским отношениям в Пекине в ушедшем году впервые было введено в оборот словосочетание «спина к спине».

По мнению главы МИД Китая Ван И, их видением отношений между главными полюсами современного мира остаются «поиск правильного пути для отношений с США, налаживание более зрелой и устойчивой комплексной стратегической координации между Китаем и Россией, а также приверженность здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС».

«Если Китай и Россия объявят себя союзниками, а так оно и будет, то штатам с Европой придётся объявлять капитуляцию на Украине», — комментирует читатель ИА SM. News.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Пекин и Москва будут укреплять двусторонние обмены на всех уровнях, чтобы способствовать развитию отношений между странами. Об этом 3 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.