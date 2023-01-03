Санкт-Петербург, 3 января, 2023, 20:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Дворцовой площади, когда карета с лошадьми въехала в толпу людей, в результате чего пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лошадь

По информации ведомства, проходивший мимо кареты мужчина своими действиями спровоцировал движение повозки в сторону людей.

Возбуждено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, вечером 2 января неизвестный мужчина захотел сесть верхом на лошадь, запряжённую в карету. Лошадь испугалась и сбросила наездника, после чего обе лошади наскочили на людей. В результате инцидента в больницу с травмами попали три человека — 42-летний мужчина и двое его детей в возрасте 8 и 9 лет.

По данным местных изданий, лошади катали людей в повозке и были необъезженными. Кроме того, управлявшая каретой женщина оказалась нетрезвой. Женщину-кучера задержали после попытки скрыться, а хулигана-наездника объявили в розыск.