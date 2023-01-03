Москва, 3 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Временное разрешение на совершение сделок с немецким производителем автозапчастей Schaefflergruppe выдало правительство РФ. Постановление опубликовано 3 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

Отмечается, что разрешены сделки с Schaefflergruppe и его российскими дочерними предприятиями — ООО «Шэффлер рус» и ООО «Шэффлер Русланд».

«За исключением действий в области военно-технического сотрудничества», — сказано в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ может выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские санкции.