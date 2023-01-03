Лондон, 3 января, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Готовность Китая покупать нефть за юани у стран Персидского залива ведёт к формированию нового мирового энергетического порядка. Об этом 3 января заявил аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар британской газете The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

По его словам, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая прошла в декабре, ознаменовала рождение «нефтеюаня».

На той встрече Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продвигать расчёты по торговле нефтью и газом со странами ССАГПЗ в юанях. Кроме того, Пекин, по его словам, наращивает покупки нефти и СПГ из России, Ирана, Венесуэлы и некоторых африканских стран за свою национальную валюту.

Пожар добавил, что Пекин хочет переписать правила глобального энергетического рынка и сократить торговлю в долларах. Причём это поддерживают его партнёры по БРИКС и ряд других стран.

Аналитик подчеркнул, что переход на юани станет огромным сдвигом в мировой энергетической торговле.