Анкара, 3 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В связи с процессом вступления в НАТО над Швецией и Финляндией довлеет время, у Анкары такой проблемы нет, заявил 3 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток

«Предстоит сделать ещё много шагов. Давление по времени оказывается на Финляндию и Швецию. Особенно в Финляндии, где в ближайшие месяцы пройдут выборы», — сказал он.

По словам Чавушоглу, Турция не возражала против начала процесса переговоров о членстве после подписания трёхстороннего договора. Если две страны выполнят договор, то его рассмотрит турецкий парламент.

Напомним, на данный момент заявки не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что страны могут стать членами Североатлантического альянса уже в 2023 году.

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