Москва, 3 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о специальной военной операции на Украине, о борьбе с распространением неонацистской идеологии. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Так, Минкультуры России поручено представить предложения по обеспечению показа в кинотеатрах российского документального кино, посвященного СВО и борьбе с распространением неофашистской и неонацистской идеологии. Уточняется, что это поручение необходимо исполнить до 1 февраля 2023 года.

Также Минкультуры России поручено до 1 февраля представить предложения по организации фестиваля патриотического документального кино.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин поручил создать систему льгот для защитников Донбасса.

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