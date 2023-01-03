Путин поручил создать систему льгот для защитников Донбасса
Москва, 3 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил готовить предложения по созданию системы льгот для граждан, защищающих Донбасс с 2014 года, сообщили 3 января в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ополченцы
Как сообщалось ранее, президент также поручил установить дополнительные льготы для военнослужащих — участников СВО, а Министерству обороны поручил доложить об обеспечении участников СВО вооружением, техникой и экипировкой.
В декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что все участники спецоперации и все защитники Донбасса получат поддержку государства. Каждый из сражающихся в зоне СВО солдат и офицеров — герой, подчеркнул президент.