Москва, 3 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Использование лозунгов украинских националистов нельзя оправдать безграмотностью или обратить в шутку. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 3 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала недавнее оживление дискуссии об использовании лозунгов со словами «слава» и «герои». Эти кодовые слова, напомнила дипломат, использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда салютовали вермахту и частям СС для своей идентификации.

«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это «как бы в шутку», не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, он салютует именно нацизму и фашизму», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в использовании лозунга украинских националистов обвинили певца Валерия Меладзе. Он ответил фразой «Героям слава» на приветствие «Слава Украине». Ряд российских политиков призвали лишить артиста гражданства.

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