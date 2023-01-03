Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и новый глава МИД Израиля Эли Коэн обсудили двусторонние отношения в ходе телефонного разговора. Об этом 3 января Коэн сообщил в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я завершил сейчас разговор с Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность», — написал Коэн.

Он добавил, что стороны обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также состояние российско-израильских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коэн заявил, что новое правительство Израиля будет меньше говорить открыто об отношениях России и Украины.

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